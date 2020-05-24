2020/05/24 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دراسة: المناعة ضد كورونا يمكن أن تستمر 6 أشهر فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 08:55.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: المناعة ضد كورونا يمكن أن تستمر 6 أشهر فقط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: المناعة ضد كورونا يمكن أن تستمر 6 أشهر فقط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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