2020/05/24 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة: المناعة ضد كورونا يمكن أن تستمر 6 أشهر فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 08:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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