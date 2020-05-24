القبض على عصابة لترويج المخدرات شرقي البصرة

2020/05/24 | 08:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت شرطة البصرة القبض على عصابة لترويج المخدرات في قضاء شط العرب.وقالت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان، ان “معلومات دقيقة قادت الى وجود احد مروجي المخدرات في قضاء شط العرب”.واضاف، انه “تم تشكيل قوة من شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شط العرب والقي القبض عليه وضبط بحوزته مادة […]

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