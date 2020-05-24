البلداوي: الحديث عن اقالة “صالح والحلبوسي” يحتاج الى اجماع سياسي ووطني

2020/05/24 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان الحديث عن اقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان يحتاج الى اجماع وطني وسياسي وفق متطلبات المرحلة، لافتا الى ان برهم صالح ارتكب الكثير من الخروق الدستورية ومازالت هناك دعوى قضائية إزاء ماارتكبه من خروق.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “رئيس الجمهورية ارتكب الكثير من الخروقات […]

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