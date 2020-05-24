بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني على خلفية قرار الضم المتوقع - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2020/05/24 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني تعالت الأصوات مؤخراً من قبل جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطييني ضد مشروع الضم الذي من المتوقع أن تقدم عليه الحكومة الصهيونية الفاشية بقيادة نتياهو قريباً، والملفت في هذه الأصوات أنها كلها تحذر من هذا الإجراء دون أن تضع الوسيلة أو الاستراتيجية الانجع لمواجهة هذا المشروع والذي يعتبر جزء أصيل من صفقة القرن، ولنبدأ بتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أعلن عن التحلل من جميع الاتفاقيات المبر ......





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