الشيخ الحيدري والسقوط المدوي لقوى الاسلام السياسي العراقية - كاظم حبيب

2020/05/24 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب ألقى رجل الدين الإسلامي السياسي هاشم الحيدري خطبة في نهاية عام 2019 في هيئة الحشد الشعبي يجري تداولها اليوم ثانية، وهو كما يقال ممثل علي خامنئي في العرق، لخص فيها العديد من السمات التي تميزت بها والسلوكية التي مارستها خلال حكمها منذ العام 2003/2004 حتى الوقت الحاضر.



وهي سمات وسلوكية تدين بشدة النظام السياسي الطائفي الفاسد القائم والأحزاب الإسلامية السياسية الفاسدة العاملة في العراق وأغلب السياسيين ......





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