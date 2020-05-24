الأسئلة المحظورة وحرية البحث - جمال طارق حماني

2020/05/24 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_طارق_حماني يوليوز 2017أكدت التجربة الحية لكل المجتمعات عبر التاريخ، ولازالت تؤكد، أنه من بين أصعب ما يمكن تغييره في الانسان/ المجتمع هو نمط تفكيره وثقافته.



فقد يتم النجاح والتوفق في تغيير وتحويل ما هو مادي ملموس عند توفر شروط ذلك بسرعة، مع إمكانية تحديد ذلك بدقة، لكن طريقة التفكير، الثقافة المسيطرة على المجتمع، عاداته وتقاليده، يكون وقت تغيرها أطول وإمكانية ذلك أصعب، ولا تعرف تغيرا قويا، وملموسا، في ......





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