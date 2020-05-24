التميمي: الحكومة بامكانها انصاف الموظفين واللجوء الى حلول اخرى للازمة المالية

2020/05/24 | 09:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الحكومة لديها امكانية لزيادة سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية لفترة معينة من اجل تجاوز الازمة المالية الراهنة مع تقليص او الغاء مخصصات الدرجات الخاصة ونثريات الرئاسات الثلاث.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة تمتلك احتياطات كبيرة من العملات الاجنبية وخاصة الدولار، اضافة للاحتياطي النقدي […]

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