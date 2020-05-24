عودة التظاهرات في هونغ كونغ احتجاجا على مشروع قانون “للأمن القومي”

2020/05/24 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا التيار المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ إلى التظاهر، الأحد لإدانة خطة بكين فرض قانون حول “الأمن القومي” على المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، يخشى كثيرون أن ينهي الحريات الفريدة التي تتمتع بها هذه المستعمرة البريطانية السابقة.وقدم النظام الشيوعي، الجمعة إلى البرلمان نصا يهدف إلى منع “الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب” في هونغ كونغ […]

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