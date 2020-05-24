مختل عقليا يقتل طفلة في الموصل

2020/05/24 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة نينوى يوم الاحد بمقتل طفلة على يد شخص مختل عقليا في مدينة الموصل.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان طفلة قُتلت في حي القاهرة في الجانب الايسر من مدينة الموصل.

واوضح البيان ان الحادث جنائي والقاتل ابن عم الطفلة (مختل عقلياً يبلغ عمره ٢٠ سنة هو الجاني الذي ارتكب جريمة قتلها )

ونوه البيان الى انه تم القبض عليه والمباشرة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بالحادث.

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