العراق يبدأ اليوم رحلة استثنائية لإعادة مواطنيه العالقين في ايران + صورة

2020/05/24 | 09:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم الاحد رحلة استثنائية من العاصمة العراقية بغداد إلى طهران لإعادة عراقيين عالقين إلى أراضيهم، حسبما أعلنت وزارة النقل السبت....

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