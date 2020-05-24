مستشار حكومي يكشف: الحكومة اقترضت 3 ترليون دينار لتسديد رواتب الشهر الحالي

2020/05/24 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد (24 ايار 2020)، أن خلية الطوارئ للإصلاح ا...





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