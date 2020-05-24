الحشد في بابل.. توزيع سلات غذائية ومبالغ مالية للمتعففين وحملات تعفير كبرى

2020/05/24 | 09:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت هيئة الحشد الشعبي،امس السبت، 2311 سلة غذائية في عموم مناطق وأحياء محافظة بابل.ورافق اعلام الحشد حملات توزيع كسوة العيد على أكثر من 200 عائلة متعففة، وتسليمهم اجهزة تكييف ومبالغ مالية للمؤجرين منهم شمولهم بالمعقمات والكفوف والكمامات للوقاية من فيروس كورونا.وشهدت الحملات توزيع مبلغ 2 مليون ونصف دينار عراقي على عدد من العوائل المتعففة

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