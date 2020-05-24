عودة أكثر من 3500 شخص إلى تونس لقضاء عطلة العيد

2020/05/24 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد آلاف التونسيين الى بلادهم للانضمام الى عائلاتهم في عيد الفطر الذي يحل يوم الأحد، لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لتمضيته في فنادق في إطار حجر إلزامي تفرضه السلطات لمكافحة تفشي وباء كورونا.ويقول محمد خليل البالغ 34 عاما والعائد إلى مدينة المهدية، مع زوجته بعدما خسر عمله سائقا لحافلة ركاب في الرياض، إنه إجراء احترازي […]

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