لا مصافحات ولا زيارات..

2020/05/24 | 09:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُغلقت المتاجر أبوابها باستثناء المخابز، فيما شوهدت سيارات الأجهزة الأمنية وهي تجوب الشوارع لمنع أي خروق لحظر التجول - تصوير: جمال ياد

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