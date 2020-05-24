اصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بكورونا

2020/05/24 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت الفنانة المصرية الكبيرة، رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فجر اليوم بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة ، إنها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.وأضافت أميرة باكية: “أطالب كل المصريين بالدعاء

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