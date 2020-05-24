روجينا عن دورها في مسلسل البرنس: “شربت الشخصية”

2020/05/24 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الفنانة المصرية روجينا إنها أصيبت بالذهول عندما عرض عليها المخرج محمد سامي تجسيد شخصية تاجرة مخدرات في مسلسل ”البرنس”، مبينة أنها فاجأته برد فعل غريب بدا على وجهها، وأوضحت أنه حاول تبسيط الأمر لها من خلال حديثه عن ثقته الكبيرة في موهبتها.وقالت روجينا في مقابلة متلفزة، إنها كانت تتحدث مع محمد سامي في

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