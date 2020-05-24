نائب عن الفتح: الحديث عن اقالة “صالح والحلبوسي” يحتاج الى اجماع سياسي ووطني

2020/05/24 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان الحديث عن اقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان يحتاج الى اجماع وطني وسياسي وفق متطلبات المرحلة، لافتا الى ان برهم صالح ارتكب الكثير من الخروق الدستورية ومازالت هناك دعوى قضائية إزاء ماارتكبه من خروق.وقال البلداوي، ان “رئيس الجمهورية ارتكب الكثير من الخروقات الدستورية خلال الفترة الماضية […]

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