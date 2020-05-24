أربيل تعلن سبب انقطاع الماء عن احياء سكنية

2020/05/24 | 09:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية ماء اربيل ، عن حدوث خلل في انبوب مشروع الافراز الثالث الامر الذي ادى الى انقطاع ماء الاسالة عن احياء سكنية في مركز المدينة.

واوضحت المديرية في بيان، إن هذا الانبوب يقع بين منطقة عنكاوا وقرية "كزنه"، مؤكدة حدوث الخلل في الانبوب الناقل لمياه الاسالة الى عدد من الاحياء.

وطمأنت المديرية المواطنين بأن فرق الصيانة تعمل على اصلاح الخلل منذ ليلة مس، وانه سيتم اصلاحه في اسرع وقت ممكن.

وتشكو عدد من المناطق والاحياء السكنية في مدينة اربيل ومنذ ايام انقطاع مياه الاسالة.

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