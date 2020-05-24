الصين تجد حلا لمشكلة الزحام المروري

2020/05/24 | 09:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاونت شركة Baojun الصينية مع SAIC-GM-Wuling لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة وعصرية، تعالج مشكلتي الازدحام واستهلاك الوقود أثناء التنقل في المدن.وجاءت سيارات E300 الجديدة من Baojun بهياكل صغيرة يبلغ طولها 2625 سم، وعرضها 1647 سم، وارتفاعها 1588 سم، ما يسهل من حركتها في الشوارع المزدحمة، ويجعل من ركنها في الشوارع الضيقة أمرا سهلا.وتأتي هذه

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