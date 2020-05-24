ترحيب أممي بالهدنة في أفغانستان

2020/05/24 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يرحب بالهدنة المعلنة في أفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر".

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