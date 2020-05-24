شرطة الكيان الصهيوني تهاجم المصلين في المسجد الاقصى

2020/05/24 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم محاولات الشرطة الكيان الصهيوني منعهم، تمكن الفلسطينيون، صباح اليوم الأحد، من الوصول إلى باب الأسباط وأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

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