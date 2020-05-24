السعودية تقرر إعادة سفيرها إلى العراق لتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية

2020/05/24 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأحد (24 ايار 2020)، أن بلاده قررت إعادة سفيرها...





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