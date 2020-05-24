صحة ميسان تعلن شفاء 15 حالة من فيروس كورونا

2020/05/24 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاحد، شفاء 15 حالة من فيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان وتلقته وكالة صدى، انه “تماثل 15 حالة مصابين بفيروس كورونا”.واكدت الدائرة انه “سيتم مغادرة المصابين لردهة العزل بعد تماثلهم للشفاء”.

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