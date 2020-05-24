2020/05/24 | 09:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تزود فنزويلا بالوقود رغم التحذيرات الأميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تزود فنزويلا بالوقود رغم التحذيرات الأميركية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تزود فنزويلا بالوقود رغم التحذيرات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).