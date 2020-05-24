وزير المالية ينفي اقتراض 3 مليارات من السعودية ويطالب الموظفين بـ”تضحيات”

2020/05/24 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي علاوي، الأحد، اقتراض العراق مبلغ ثلاثة مليارات دولارات من السعودية، فيما طالب الموظفين بتقديم تضحيات.وقال علاوي في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا صحة للانباء التي تحدثت عن طلب العراق من السعودية اقتراض نحو 3 مليارات دولار”، مؤكدا أن “هذا الكلام […]

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