الوقود الإيراني يصل إلى فنزويلا رغم التحذيرات الأمريكية

2020/05/24 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دخلت أول ناقلة نفط من بين 5 ناقلات إيرانية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا عصر السبت رغم تحذير مسؤول أمريكي من أن واشنطن تدرس القيام برد على هذه الشحنات.وذكرت بيانات “ريفينيتيف أيكون” لتعقب حركة السفن أن الناقلة وصلت إلى مياه فنزويلا بعد مرورها شمالي دولة ترينداد وتوباغو في الكاريبي.وقال طارق العيسمي […]

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