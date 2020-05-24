إصابة رجاء الجداوي بكورونا

2020/05/24 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.وقالت أميرة ابنة الفنانة الجداوي في تصريحات صحافية، إنها فوجئت بإرتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.وأضافت أميرة باكية: “أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتي حتى تخرج من الأزمة […]

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