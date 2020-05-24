كوردستان تسدل الستار على العام الدراسي وتستثني مرحلتين

2020/05/24 | 09:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ إقليم كوردستان منذ آذار مارس جملة من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس ومنها إغلاق المدارس والجامعات - صورة: كوردستان 24

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