كيف تُهيئ جسمك لاستقبال الوجبات بعد رمضان؟

2020/05/24 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الكثيرون خلال أيام العيد الأولى من آلام شديدة في المعدة ، والتي ترجع إلى اختلاف النظام الغذائي المتبع طوال فترة الصيام والبدء في تناول المأكولات المتنوعة وحلوى العيد التى تحتوي على كميات هائلة من السكريات والدهون.وقدم خبراء التغذية مجموعة من النصائح السريعة لتجنب آلام المعدة في أيام العيد وجاءت كالتالي وفق مجلة (الرجل): […]

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