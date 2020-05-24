الآسايش تضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات في محافظة دهوك

2020/05/24 | 10:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الأمن (الآسايش) في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، عن ضبط أكثر من 30 كغم من المواد المخدرة بحوزة شخص متهم بالمتاجرة بتلك المواد.

وقال مدير اسايش زاخو شفان سندي في تصريح، ان قوات الامن القت القبض على تاجر مخدرات وكان بحوزته 32 كغم من المواد المخدرة من نوعية كوبا وهيروين.

واوضح ان هذا الشخص الذي يترواح عمره بين 40 الى 42 عاما جاء من خارج اقليم كوردستان وكان ينوي الاتجار بالمواد المخدرة داخل الاقليم.

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