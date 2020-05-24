2020/05/24 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، توقيعه عقدا مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته “يس عراق”، إنه “تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها واستلام رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد” واشار الى انه “بإمكان منتسبي الدفاع الاستفادة من الخدمات المالية التي يطلقها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يوّطن رواتب منتسبي وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يوّطن رواتب منتسبي وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).