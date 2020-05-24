الطقس.. تأثر البلاد بموجة ممطرة وانخفاض في درجات الحرارة

2020/05/24 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، الاحد، تأثر البلاد بموجة ممطرة، وانخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من الليلة المقبلة. وقال السلامي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “توقعات الامطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة بحسب بيانات المركز الأميركي للتنبؤات الجوية تشير لإحتمالية تعرض مناطق شمال البلاد والوسط واجزاء من الفرات الاوسط لزخات مطر تكون […]

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