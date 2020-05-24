مصرف الرافدين يوقيع عقدا مع الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها

2020/05/24 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن توقيعه عقداً مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلتقه وكالة صدى , إنه “تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها وتسلمهم رواتبهم إلكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد”. وأشار إلى أنه بإمكان منتسبي الدفاع الاستفادة من الخدمات المالية التي يطلقها المصرف والتسهيلات

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