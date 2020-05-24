هبة عبد الغني تصدم الجمهور بـ لوك جديد 2020

2020/05/24 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الممثلة المصرية ​هبة عبد الغني​ صورة لها تظهر اعتمادها لوك جديد، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.وظهرت هبة بإطلالة مختلفة اذ انها قامت بتقصير شعرها بشكل كبير صدم المتابعين، اذ ان اغلبهم عبّروا عن استيائهم وعدم اعجابهم بـ الوك الجديد.وعلّقت هبة على الصورة قائلة: “اتجرأت و عملتها العيد فرحه”.

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