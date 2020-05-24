الحكومة المصرية تكشف عن حجم انتاجها من الغاز الطبيعي

2020/05/24 | 10:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مجلس الوزراء المصري، السبت، إن مصر تنتج 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي في المتوسط.وبلغ الإنتاج في مصر سبعة مليارات قدم مكعبة في سبتمبر الماضي، ارتفاعا من 6.8 مليار قدم مكعبة في نهاية يونيو 2019، وأدى النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي المصرية في السنوات القليلة الماضية، إلى تحويلها من مستورد […]

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