مصدر امني لـ”العهد نيوز”: نزاع عشائري ساخن جنوب الناصرية بسبب سدة مائية

2020/05/24 | 10:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأن نزاعا عشائريا، ساخنا قد حصل فجر اليوم وإستمر لساعات جنوب الناصرية، بسبب خلافات عشائرية على سدة مائية.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “نزاعا عشائريا قد حدث فجر الأحد، بين عشيرة العساكرة وبين المواجد، بسبب خلاف على سدة مائية، على إثرها تجدد النزاع، […]

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