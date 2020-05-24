صمت الحملان واعادة هندسة المال العام!!

2020/05/24 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مازن صاحب… اكثر من سنتين ..والحديث يدور عن تحويل نموذج هجين للدولة الريعية إلى نموذج متجدد لاقتصاد السوق الاجتماعي ..والغاء امتيازات الدرجات الخاصة وما تم من مدخلات غير مقبولة لهدر المال العام ..صمت الحملان تواصل ..ولكن بعد هجوم جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط ..انبرى الكثير والكثير جدا من […]

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