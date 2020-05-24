العثور على هيكل عظمي لفيل عمره 300 ألف سنة

2020/05/24 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر علماء الآثار في ألمانيا على هيكل عظمي كامل تقريبا لفيل عمره 300 ألف سنة، ويبدو أن الناس القدماء قد تلاعبوا بجثته.وتفيد مجلة Archaologie in Deutschland، بأن علماء الآثار عثروا على هذا الهيكل العظمي في منطقة شونينغن في ألمانيا؛ حيث سبق لهم أن عثروا هناك على رفات الفيلة الأوروبية ذات […]

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