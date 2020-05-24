الرافدين يعلن توقيع عقد مع الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها

2020/05/24 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن توقيعه عقدا مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها واستلام رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد”.واشار البيان الى انه :بإمكان منتسبي الدفاع الاستفادة من الخدمات المالية […]

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