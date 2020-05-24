الحكومة: لا بديل عن النفط وهذا ما سنفعله اذا طالت الازمة

2020/05/24 | 10:34 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط وكالة علي علاوي، الاحد، أن العراق ضمن أكثر البلدان المتض...

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