الصين: نقترب من حرب باردة مع أميركا


الصين: نقترب من حرب باردة مع أميركا
2020/05/24 | 10:36 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     المعلومة/بغداد..

ألمحت الصين، الأحد إلى الاقتراب من حرب باردة مع الولايات المتحدة الأميركية وسط تصاعد التوتر .

وقال وزير الخارجية الصيني وونغ يي في تصريح للصحفيين اليوم إن الولايات المتحدة تدفع العلاقات مع بلاده إلى “حافة حرب باردة جديدة” ، مع تصاعد التوترات بشأن ملف الفيروس المستجد والاتهامات الأميركية في هذا الشأن، فضلاً […]

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