الصين: نقترب من حرب باردة مع أميركا

2020/05/24 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألمحت الصين، الأحد إلى الاقتراب من حرب باردة مع الولايات المتحدة الأميركية وسط تصاعد التوتر .وقال وزير الخارجية الصيني وونغ يي في تصريح للصحفيين اليوم إن الولايات المتحدة تدفع العلاقات مع بلاده إلى “حافة حرب باردة جديدة” ، مع تصاعد التوترات بشأن ملف الفيروس المستجد والاتهامات الأميركية في هذا الشأن، فضلاً […]

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