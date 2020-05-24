2020/05/24 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكفلت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في واسط ، الأحد، بنقل ودفن متوفي بفايروس كورونا الى مقبرة وادي السلام الجديدة في النجف الاشرف.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “معاونية واسط للحشد نقلت المتوفي “طالب ميرحسن كرم” من سكنة قضاء علي الغربي الى النجف الاشرف لدفنه في مقبرة وادي السلام الجديدة “، لافتا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي في واسط يتكفل بنقل ودفن متوفي بفايروس كورونا الى النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي في واسط يتكفل بنقل ودفن متوفي بفايروس كورونا الى النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).