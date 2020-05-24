ميسان تعلن شفاء 15 مصاب بفيروس كورونا

2020/05/24 | 10:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان اعلنت دائرة صحة ميسان ،شفاء ١٥ مصابا من فايروس "كورونا" في المحافظة.واوضحت الدائرة في بيان اليوم ان" النتائج المختبرية ظهرت سالبة بعد ما تم فحصهم مرتين متتاليتين تفصل بينهما فترة زمنية محددة.مضيفة "سيتم اخراجهم من ردهة العزل ليستكملوا بقية الاجراءات الوقائية.وتابعت ان" عدد المتشافين من هذا المرض يصل الى ٤٣ حالة شفاء في المحافظة".

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