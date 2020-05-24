الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” غرب سامراء

2020/05/24 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن إحباطها محاولة تسلل لتنظيم “داعش” الاجرامي غرب مدينة سامراء.وذكر بيان للقيادة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “عناصر من داعش الإرهابي كانت تروم التسلل على قطعات اللواء ٣١٤ لتنفيذ عملية إرهابية”.وأضاف البيان، أن “قوة من فوج طوارئ اللواء ٣١٤ قامت […]

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