الديوانية.. وصول كميات تسويق الحنطة الى اكثر من 188 الف طن

2020/05/24 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية عن وصول كميات تسويق محصول الحنطة الى اكثر من 188 الف طن ومحصول الشعير الى 458 طن.وقال رئيس الاتحاد محمد كشاش في تصريح إن مزارعي وفلاحي المحافظة يواصلون تسويق محصولي الحنطة والشعير الى المراكز التسويقية داخل المحافظة، مشيرا الى ان تقليل الكميات المسوقة من محصول الشعير يعود الى […]

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