الانسان في النظام الرأسمالي العالمي سعلة معروضة للبيع في اسواق الحروب

2020/05/24 | 10:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مزهر جبر الساعدي… الانسان بوصفه قيمة عليا في الوجود؛ يحتل مكان الصدارة في جميع انظمة النظام الرسمي العالمي، والخطابات التي تنتجها او التي تروج لها هذه الخطابات، والطروحات السياسية، والثقافية، وغيرها، وفي جميع انظمة الحكم في العالم، الديمقراطي او انظمة الاستبداد، وفي جميع النظم الرأسمالية، وحتى الانظمة المتخلفة، وانظمة الاسلام السياسي بكل اشكالها.[…]

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