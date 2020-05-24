2020/05/24 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد المسعودي، الأحد، ان تحالفه ليس لديه موقفا شخصيا من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية مساعي اقالته، فيما أكد التحالف سيسنق مع الجميع لاقالته.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخطوة التي نعتقدها في تحالف سائرون هو إخفاق هيئة رئاسة مجلس النواب في ادارة الجلسات”، مبينا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: ليس لدينا موقفا شخصيا من الحبلوسي وسننسق مع الجميع لاقالته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: ليس لدينا موقفا شخصيا من الحبلوسي وسننسق مع الجميع لاقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).