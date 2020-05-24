سائرون: الوزارات الشاغرة لن تحسم بالمحاصصة

2020/05/24 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف سائرون اختيار الأسماء المرشحة للوزارات السبع الشاغرة على وفق المعايير المحددة بعيداً عن المحاصصة.

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