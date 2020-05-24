العمل الدولية تصدر توجيهات بشأن العودة التدريجية إلى العمل في ظل كورونا

2020/05/24 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد “ينبغي أن تسترشد سياسات العودة إلى العمل بنهج يركز على الإنسان، ويضع الحقوق ومعايير العمل الدولية في صميم الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويكفل إدراج توجيهات السياسات في النظم الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين”.هذا جوهر وثيقتين توجيهيتين أصدرتهما منظمة العمل الدولية من مقرها في جنيف أمس، لتهيئة ظروف آمنة وفعالة للعودة إلى العمل […]

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