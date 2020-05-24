طقس غائم وأمطار في مناطق متفرقة مع ارتفاع درجات الحرارة.. التوقعات الجوية لـ 3 أيام


طقس غائم وأمطار في مناطق متفرقة مع ارتفاع درجات الحرارة.. التوقعات الجوية لـ 3 أيام
2020/05/24 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (24 ايار 2020)، حالة الطقس خلال الثلاثة  أي...

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